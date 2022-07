L'estate musicale di Bolgia Summer Garden, a Bergamo, continua, non solo il sabato. E schiera uno dopo l'altro in console nomi leggendari del panorama elettronico internazionale. Venerdì 15 luglio 2022 nella Garden Room torna Franchino, vocalist tra i più amati d'Italia e, ovviamente, dal pubblico del Bolgia. Con lui c'è l'inseparabile 00Zicky.



Musica & Magia è un party creato per celebrare la carriera di Franchino, che tante volte proprio al Bolgia ha celebrato il suo compleanno. E' un format ormai collaudato e di successo, un'occasione unica per immergersi nell'immaginario mondo di Franchino, cicerone della notte, con la sua voce inconfondibile ed il suo sound eclettico. In console, ovviamente, non mancano neppure la musica e l'energia di 00Zicky. Insieme Franchino e 00Zicky, il 15 luglio al Bolgia di Bergamo, mettono in scena uno spettacolo unico, perfetto per ballare il presente, il passato... e pure il futuro dell'elettronica.



In Garden Room con Franchino & 00Zicky venerdì 15 luglio per Musica e Magia suonano anche Alex Rubino e Sandro Pintori e la voce di Manuel Shock. Il Bolgia apre alle 23.30 e si balla fino alle 5 del mattino.



Musica & Magia è solo l'ennesimo grande party che scandisce una stagione piena di grande musica e grandi ospiti per Il Bolgia. Nel console del top club di Bergamo si sono infatti alternati negli ultimi mesi artisti come Sam Paganini, Chris Liebing, Marco Faraone, Len Faki, Joseph Capriati, Ilario Alicante, Luca Agnelli, Seth Troxler ed Anfisa Letyago.





15/7 Musica & Magia con Franchino & 00Zicky @ Bolgia Open Air Summer Garden - Bergamo

Info e prenotazioni:

https://www.bolgia.it/franchino-bolgia/



Bolgia

via Vaccarezza 9 Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803

dalle 23.30 alle 6 del mattino