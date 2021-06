A Sorrento, l'estate 2021 porta con sé una bella novità. L'Hilton Sorrento Palace per la prima volta da giovedì 10 giugno 2021 apre al pubblico e non solo agli ospiti dell'hotel l'esclusiva Terrazza Lounge Bar, un luogo unico che gode di un panorama mozzafiato sul Vesuvio.

Il panorama da solo vale la visita, ma La Terrazza è anche un concept bar di nuova generazione che coniuga la bellezza senza tempo dell'ambiente circostante con il design raffinato ed elegante degli spazi con proposte gourmet che promettono food & cocktail experience da tutto il mondo.

Tutto questo si vive in prima persona grazie a Sunset Aperitif da sogno. Il primo appuntamento d'eccellenza è previsto per giovedì 10 giugno, dalle 18, quando ci si potrà rilassare in un contesto unico anche grazie ad sound d'eccellenza. La "colonna sonora" degli eventi de La Terrazza Lounge Bar dell'Hilton Sorrento Palace infatti è curata da Nello Simioli e dalla sua Cogito Communication.

Come dj, Nello Simioli ha suonato in tutto il mondo o quasi (da Londra a Parigi, da Miami a Dubai passando per St. Tropez, Dhaka, St. Moritz, Ibiza...) ed è stato per oltre 20 anni dj e direttore artistico del Sottovento di Porto Cervo, in Sardegna. La sua Cogito Communication ha creato eventi da 60.000 persone, mettendo sul palco artisti come Bob Sinclar, Benny Benassi, Louie Vega, Roger Sanchez...

Per le serate d'apertura, giovedì 10 e venerdì 11 giugno, Nello Simioli ha scelto di affidare il sound de La Terrazza Lounge Bar alle mani esperte di Andrea Gambardella, uno dei music selector più amati del panorama italiano ed internazionale. Gambardella si è esibito infatti nei club di Londra e Miami, al Bridge di Panarea, al Mito di Positano, a La Mela a Napoli, al Musmè a Capri (...).

Ad affiancare Andrea Gambardella in console c'è anche lo stesso Nello Simioli e con loro anche il resident DeeFrans ed il sax di Salvatore Sentella. Il weekend continua sabato 12 giugno con un guest di livello internazionale. Dai più celebri locali di Montecarlo (Coya, Jimmy'z, Buddha Bar) ecco Carmine Sorrentino, dj simbolo del sound sofisticato del Principato di Monaco.

La Terrazza Lounge Bar @ La Terrazza Lounge Bar

Via Rivolo S.Antonio, 13, 80067 Sorrento NA

https://www.hiltonsorrentopalace.it

0818784141