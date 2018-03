Marco Pintavalle: ad aprile dj set scatenati tra Sicilia e Malta

Ad aprile 2018 il dj producer siciliano Marco Pintavalle è decisamente impegnato. Oltre che la sua Sicilia farà ballare anche Malta, facendo scatenare l'importante festival Sunbreak Malta - Club MTV. Più meno trentenne, Marco Pintavalle ha da poco pubblicato "Jango La" (Ego Music), una bomba a metà tra pop, latin e house, proprio quella house melodica che da sempre propone.

Qualche pomeriggio fa è stato ospite di m2o all'interno all'interno di Music Zone, il programma pomeridiano condotto da Provenzano Dj, Don Cash e René Petrova... e presto ci tornerà, ad m2o, visto che il suo singolo sta avendo davvero un grande successo. "Sono contento perché risultati di questo tipo non arrivano tutti i giorni.

E non è tutto, anche il mio dj set in apertura del concerto che Gemitaiz ha tenuto ad Agrigento mi ha dato davvero tante soddisfazioni. La musica è davvero un linguaggio universale, i generi musicali non contano più di tanto", racconta mentre continua a produrre nuova musica in studio e prepara un'estate piena di dj set e musica. Una divertente intervista a Marco Pintavalle è disponibile a questo link: goo.gl/a9kfSK .



Calendario dj set Marco Pintavalle aprile 2018

https://www.facebook.com/marcopintavalledj/

1 aprile Easter @ Normanna Disco - Mussomeli (CL)

2 aprile Pasquetta @ Bellavista 12h di musica no stop - San Leone (AG)

7, 14 aprile Shaker Club - Agrigento

28, 29 e 30 aprile Sunbreak Malta - Club MTV

1 maggio One May Day @ Aquaselz San Leone (AG).