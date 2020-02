Nella conferenza stampa delle 12 di lunedì 24 febbraio, il Dipartimento della protezione Civile ha comunicato che il contagio da Covid-19 riguarda finora 219 persone, interessando 5 regioni.

I casi accertati di Coronavirus in Lombardia sono adesso 167, 27 quelli in Veneto, 18 in Emilia-Romagna, 4 in Piemonte, 3 nel Lazio.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 99, 23 sono quelli che si trovano in terapia intensiva, mentre 91 in isolamento domiciliare. Una persona è guarita, mentre il numero di quelle decedute è adesso arrivato a 5, di cui quattro in Lombardia.

Il ministro della Salute Speranza ha bacchettato le iniziative di alcuni comuni e di alcune regioni: «È indispensabile che ci sia un solo centro di coordinamento per la gestione dell’emergenza in cui siano pienamente coinvolte tutte le regioni, con la guida del nostro coordinamento scientifico. Così sta funzionando, come dimostrano le ordinanze firmate nella giornata di ieri. Non servono scelte unilaterali di singoli territori».

Naturalmente, da ieri non si contano più gli episodi - ceh abbiano per argomento il coronavirus - che oscillano dall'allarmismo al grottesco.

Per quanto riguarda quest'ultimo, la deputata "meloniana" Teresa Baldini, lunedì si è presentata in aula "bardata" di mascherina, spiegando poi ai cronisti di Montecitorio (fonte Ansa) che «è arrivato il momento di indossarla, per proteggere se stessi e gli altri. Ora è il momento di metterci tutti un piccolo impegno: dobbiamo lavarci le mani spesso, usare la mascherina e magari anche degli occhiali per proteggere gli occhi da chi sputacchia [sic]. Io non chiedo nulla a nessuno. Chi vuol mettersi la mascherina la metta... che ansia posso creare?»

Ieri, un treno proveniente dall'Italia è stato fermato al Brennero, perché due cittadini tedeschi che vi erano saliti erano stati ricoverati a Verona per possibile contagio da coronavirus. Dopo che il locale ospedale ha comunicato che i test erano negativi, il treno ha potuto proseguire per l'Austria, le cui autorità ne avevano impedito l'ingresso.

I passeggeri di un volo Alitalia sono stati bloccati all'aeroporto delle Mauritius perché provenienti da Lombardia e Veneto. Possono rimanere sull'isola solo accettando di andare in quarantena... Alitalia ha comunicato di predisporne il rientro.

A Lione, un autobus Flixbus proveniente da Milano è stato bloccato dalla polizia chiamata da una passeggera perché spaventata dal tossire dell'autista che è stato portato in ospedale, insieme ad un altro passeggero con sintomi di influenza, per valutare se sia potivo al Covid-19.

Sui social, alcuni si interrogano sulle conseguenze relative ai danni economici che le misure potranno causare all'Italia, mentre altri fanno notare la contraddizione di alcuni provvedimenti, come quello di far chiudere le scuole, ma non i luoghi di lavoro. Pertanto, i genitori potrebbero così essere loro a contagiare i propri figli.

Naturalmente, non manca l'ironia...