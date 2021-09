Eccoci con la seconda parte di una bella intervista che abbiamo fatto a Sammy Love, che con la famiglia Jaywork Music Group nel gennaio 2020 ha creato D:SIDE, un'etichetta musicale dedicata a sonorità Trance e New Dream. Ecco qui la seconda parte, ovviamente da leggere ascoltando, se possibile non a basso volume la Playlist della label, D:SIDE, su Spotify cliccando qui: bit.ly/D-Side-Playlist. E dopo aver letto che si fa? Si recupera, ovviamente, la seconda parte, qui: https://bit.ly/2XqZ53C (...) Buona lettura e buona musica!



Che state facendo di bello in questo difficile periodo di inattività? Sono nate collaborazioni, novità, curiosità?

D:SIDE è nata poche settimane prima della pandemia, nel gennaio 2020. Da allora ad oggi non ci siamo mai fermati, grazie ad un team di artisti sempre in fermento. Se ne aggiungono in squadra sempre nuovi e, con mia felice sorpresa, anche molto giovani. Ancora loro amano questo genere musicale e il nostro progetto, D:SIDE. Abbiamo bisogno di loro: da gennaio 2020 pubblichiamo ininterrottamente nuova musica ogni venerdì.



Pensate anche al ritorno nei locali?

Certo! Abbiamo già pronto il format, ovvero D:SIDE DREAM PARTY. I nostri artisti porteranno musica new Dream griffata D:SIDE e Dream old school nelle discoteche. Abbiamo un format radiofonico che inizierà presto e già siamo partiti con le one night D:SIDE create spontaneamente da dj e radio web a e fm, oltre all'appuntamento mensile D:SIDE radioshow sul canale ufficiale YouTube Jaywork.



State lavorando anche ad altre iniziative, oltre alla musica?

Ci stiamo attivando anche per il merchandising griffato D:SIDE... in generale, siamo attivi ogni giorno, pure in questo periodo così difficile ma non.ci piace stare fermi con le mani in mano, a lamentarci, cerchiamo stimoli sempre nuovi in maniera estremamente ottimistica. Noi la musica non la fermiamo.



Che musica ascolti di più in questo periodo? C'è qualche artista che secondo te sta 'spaccando'?

Parto dal presupposto che ascolto di tutto, dipende dal mio umore e dal periodo magari che sto vivendo. In particolare, in questo periodo sono perdutamente innamorato, musicalmente parlando, di Nora En Pure, dj e produttrice che coniuga nei suoi brani e nei suoi set ciò che io intendo per musica new Dream. Il suo sound è un'alchimia di suoni elettronici, melodie di pianoforte, parti orchestrali e groove incalzanti che danno vita ad un viaggio sonoro unico da ascoltare e da ballare. Riassumendo, ciò che Nora propone lo rivedo solo in pochi altri artisti.



Che consigli daresti a chi sta iniziando a produrre oggi musica Trance e New Dream?

Sono gli stessi consigli che darei a chi si avvicina alla produzione musicale, ovvero: ascoltare tanta musica, di ogni epoca; conoscere ed ascoltare anche cose lontane dai propri gusti, perché magari proprio da ciò che non si conosce o non piace, possono nascere idee. Farsi una buona cultura musicale serve sempre.



C'è un percorso specifico per la New Dream?



Nel caso della Dream e della trance, non bastano solo la cassa e la "spinta" di un basso: bisogna tornare a creare melodie, cose belle per le orecchie e il cuore. La Dream progressive negli anni 90 ci ha insegnato che le grandi melodie abbinate ad una ritmica decisa sono la base di questo genere musicale, ma bisogna usare il giusto mix di "cuore e passione"... Che non bastano, è necessaria anche una buona preparazione musicale, anche per quel che riguarda composizione e arrangiamento. La Dream è appunto un genere "da sogno": ogni produttore deve cercare di portare l'ascoltatore in una dimensione onirica che faccia ballare e sognare nello stesso tempo.



D:SIDE - OFFICIAL PLAYLIST - playlist by jayworkofficial | Spotify

https://bit.ly/D-Side-Playlist