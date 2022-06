"1 Miliardo di Baci", il nuovo singolo di "32 agosto", progetto Indie-Pop un po' stralunato e trasversale è disponibile su tutte le piattaforme streaming e in radio a partire da venerdì 1 luglio '22.

Distribuito da ADA Music – Warner e prodotto da Max Persona e Alex De Magistris, "1 Miliardo di Baci" si presenta come un brano smaccatamente romantico ma che, in realtà, vive di immagini e ricordi di momenti condivisi privi di cliché, espressi tramite frasi quasi pre-adolescenziali che sottolineano la bellezza delle cose semplici e spontanee come andare al mare o guardare un film insieme.

Una ventata di freschezza ed istantaneità che riporta chi l'ascolta in un mondo puro, libero dal peso dei luoghi comuni propri di un certo "romanticismo". Le liriche dirette, gli arrangiamenti e gli strumenti si muovono tra il passato dei grandi cantautori, Lucio Dalla su tutti, ed il presente, con echi trap nella ritmica o suoni che ricordano la dance elettronica. Il risultato è un mix dalla sonorità unica, caratterizzato dalla melodia contagiosa del ritornello ed il procedere fluido della batteria e del basso.

Il brano rispecchia a pieno la personalità di 32agosto, progetto Indie-Pop fuori dalle righe, che racchiude in sé diverse anime: quella di cantautore, pianista, percussionista, regista e artista visivo. Un artista trasversale che attraversa con gusto diversi generi, dalla dance e l'elettronica fino alla canzone d'autore e all'indie-pop, progetto più intimo e sentito. Suoni, ritmiche ed atmosfere spesso molto diversi tra loro, sono il frutto di quell'irrequietudine che porta a perdere parecchie ore di sonno e ad investirle al pianoforte o al quaderno per annotare testi, musiche, stati d'animo.

32agosto ha un punto di vista soggettivo, che descrive e mette in musica quello che ci circonda e ci accade, in maniera innovativa e spesso con metafore ironiche. I riferimenti musicali spaziano da Dalla, Bennato e cantautorato italiano a James Brown e Prince, passando per i Cure e Kate Bush, senza dimenticare Burt Bacharach, e proseguono verso nuovi suoni e direzioni con Disclosure ed altre interessanti realtà contemporanee. "1 Miliardo di Baci" il nuovo singolo di 32agosto farà breccia nelle orecchie e nel cuore di ognuno di voi.