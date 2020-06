Il dj producer italiano Storm il 5 giugno 2020 pubblica il suo nuovo singolo Never Run Dry su Smash Deep, la nuova sub label di Smash the House, l'etichetta di Dimitri Vegas & Like Mike, i dj al vertice della Top 100 di Dj Mag.

"Never Run Dry nasce dal mio amore per la musica house, genere che mi rappresenta da quando ho iniziato il mio percorso musicale", racconta Storm. "Il disco è caratterizzato da un giro di chitarra funk malinconico e da una linea vocale che in qualche modo riporta agli anni '90". E' un mix decisamente particolare, che funziona sul dancefloor ma che potrebbe piacere pure alle radio.

www.instagram.com/stormdeejay/



Storm, dj e producer italiano, ama la musica fin da bambino e ha iniziato a fare il dj nel lontano 1998. Ha pubblicato remix e produzioni su label prestigiose come Blanco Y Negro music, Vendetta Records, Tiger Records, Hotfingers, Recovery House, Sony Music, Bang Record.

I suoi dischi sono spesso supportati dai più importanti dj al mondo. In questo momento è impegnato costantemente in studio dove sperimenta nuove sonorità e nuovi progetti.