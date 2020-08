Sylvester Stallone si è presentato, in videocollegamento, al Giffoni film festival.

“L'idea di Giffoni è bellissima - ha l'interprete di Rocky - e non vedo l'ora di essere circondato dall'entusiasmo di questi ragazzi per il prossimo anno. Quello che auguro al festival è un compleanno felice con un futuro radioso davanti”.

Stallone ha poi giurato sul suo Premio Oscar, mostrato nel corso del collegamento, di tornare al festival nel 2021, di persona! Durante l'incontro, oltre a mostrare la preziosa statuetta, ha anche posato con i giurati sollevandola in alto, come metafora dei successi raggiunti dopo un percorso faticoso.

Per spronare gli artisti di domani li ha invitati a non mollare mai e continuare a lottare.

“Io non ho più nulla da dimostrare al mondo ma voi sì e io voglio aiutare i talenti giovani e insegnare a sceneggiatori e registi in erba come orientarsi. Ho conquistato l'Academy Award a 30 anni e ho raggiunto tutto quello che volevo da giovane... anzi, ho persino superato quegli obiettivi. Cosa potevo chiedere di più?”