Cost Milano, 27 e 28 aprile: aperitivo, dinner show & dj set

Venerdì 27 e sabato 28 aprile 2018 chi dall'aperitivo a notte fonda vuol divertirsi con stile a Milano può senz'altro scegliere Cost, in zona Corso Como. Il programma qui è sempre ricco e divertente: dinner show con musica dal vivo, dj set, piatti eccellenti da gustare e un immenso bancone per chiacchierare assaggiando cocktail sempre diversi.

Cost è uno spazio ormai molto affermato. Nato nel 2012 grazie alle energie ed alle idee di Carlo Luardi e Federico Culpo, due giovani imprenditori con già diverse esperienze nell'ambito della ristorazione e dell'intrattenimento, Cost è perfetto soprattutto per vivere serate complete, che iniziano all'aperitivo e finiscono a tarda notte. Fra divani Chesterfield, alti soffitti e grandi vetrate, eleganti lampadari anni '20 in cristallo e tappezzerie damascate, Cost coniuga l'ambiente ricercato e la cucina dai sapori mediterranei. E' un locale poliedrico, uno spazio perfetto anche per eventi aziendali e privati. Aperto sin dall'aperitivo prosegue con la cena, che qui è sempre uno scatenato dinner show, per poi concludersi con la serata a base di musica da ballare e cocktail. Il locale è aperto a pranzo dal lunedì al venerdì e dal giovedì al sabato sera (dalle 20 alle 3 del mattino).

Ristorante Cost

Lunch, Dinner, Music and Drinks

0262690631 info@ristorantecost.it

via Tito Speri 8 Milano

www.facebook.com/CostDiscoRestaurantMilano

www.ristorantecost.it