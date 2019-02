Totò Bartoli: Progetti e collaborazioni

Totò Bartoli, l'artista partenopeo ha annunciato che presenterà entro quest'anno il singolo napoletano "Nzieme a te". La notizia è apparsa nelle sue "Instgram stories. Il brano da lui stesso arrangiato e mixato dal tecnico del suono Andrea Brodi presso Musikalmente (Centro musicale più grande di Firenze). Il video sarà girato a Bologna sotto la regia del videomaker pugliese Riccardo Primiceri. Totò ha parlato di una collaborazione nata con i produttori di Musikalmente e firmerà con Gianmarco Colzi (Ex batterista dei Litfiba), Gianluca Pretolino e Andrea Brodi un progetto che presenteranno entro il 28 Febbraio 2019 al Concorso "Anas" (Sicurezza stradale), organizzato insieme a "Radio Italia Solo Musica Italiana".

È un progetto finalizzato ad arrivare ai giovani con un linguaggio che ama usare, ovvero il "RAP". Il concorso presenta vari premi: verrano selezionati dieci rapper che si esibiranno sotto la giuria speciale di "Fedez". Se l'artista di Napoli dovesse arrivare primo potrebbe esibirsi già da quest'anno a Roma per il "Primo Maggio" e nel pre concerto in piazza Duomo a Milano per il "Radio Italia Live".



I progetti di Totò Bartoli sono davvero tanti a partire dal genere"REGGAETON" ed il "RAP". Il Dj rapper, ha dichiarato che si ispira al ritmo colombiano e portoricano che artisti come Nicky Jam, J. Balvin e Maluma propongono continuamente in questa generazione; ma oltre a questo, ama raccontarsi anche nelle storie in qualità di cantautore italiano, ed è per questo motivo che allora il giovane influencer, è un artista musicalmente poliedrico anche se come primo genere tratta appunto il "REGGAETON" ed il "RAP.

Totò segue costantemente la scena musicale discografica americana. Il suo sogno infatti, sarebbe quello di poter avere un giorno la possibilità di interagire anche con un pubblico che non sia soltanto del suo paese. Ha dichiarato apertamente di sentirsi un italiano fiero e confida prima o poi di riuscire con il suo modo di fare arte ad arrivare in altri paesi del mondo.