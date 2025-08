"Il 45° anniversario della strage di Bologna è un monito che ci spinge a non dimenticare, a ricercare sempre la verità e a lottare per la giustizia, affinché non si ripetano mai più tragedie simili".

Questo è il commento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) Emilia Romagna che in un post social accompagna l'immagine sopra riportata in cui si afferma che il "terrorismo non ha colore politico", per commentare un attentato che una sentenza definitiva ha definito di matrice fascista.

Evidentemente la CISL è un sindacato che in toto cerca di compiacere il governo (post) fascista di Giorgia Meloni, tanto da arrivare persino a riscrivere la storia per non urtare la sensibilità politica della premier... ex missina, partito da cui sono transitati gli autori della strage di Bologna.

Gli iscritti alla CISL, visto come agiscono i suoi vertici, sono sicuri che i loro interessi potranno esser tutelati, in ogni circostanza, da gente simile?