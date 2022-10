La spiegazione è abbastanza semplice, non banale e sicuramente ha i suoi fondamenti.

Nel momento in cui mangiamo, ovvero stiamo soddisfacendo uno dei nostri bisogni primari (il secondo per grado di importanza per essere presici) attiviamo tutti e cinque i nostri sensi: la vista, il tatto, il gusto, l'olfatto e l'udito, questo sembrerebbe essere il momento in cui siamo più ricettivi dunque, tant'è che all'ora dei pasti si concentrano anche i notiziari.... (e sicuramente non è una coincidenza).

Perché non utilizzare dunque questo momento così particolare per attivare quello che Dylan Dog chiama il "quinto senso e mezzo"?

L'emozione...

Veicolare dei messaggi carichi di emozione in questo preciso istante della giornata vuol dire arrivare diritto al cuore del destinatario...

Qualcuno ci ha pensato ed ha ritenuto che le posate potevano essere lo strumento perfetto per comunicare nel momento del pasto (non fa una piega no?).

Parliamo del progetto dilloconleposate.it

Tramite la raffinata tecnica della stampa a laser su acciaio inox di vari colori, prendono vita delle posate con immagini e frasi che possono essere scelte per molti scopi: aiutare a livello emotivo e psicologico a raggiungere l'obiettivo proposto da una dieta, essere il veicolo per una proposta di matrimonio "creativa", lanciare un messaggio di auguri, richiamare alla mente un ricordo (bellissime quelle della serie Star Wars) ma possono anche essere utilizzate dalle attività commerciali, non solo per veicolare il loro brand, anche per proporre qualcosa che possa stuzzicare l'attenzione e possa creare passaparola, come ad esempio la stampa di frasi dei biscotti della fortuna cinesi, che non sai mai quello che ti capita...

Insomma, un'idea fuori dal coro che sicuramente ha il suo fascino e che potrebbe portare la comunicazione su un altro livello.

Seguiremo gli sviluppi!