Domenico Sica, secondo titolare dell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, nel corso delle sue indagini, durate dal 1983 al 1985, indirizzo i suoi sospetti su Mario Meneguzzi, marito di Lucia Orlandi, zia paterna di Emanuela. Ma da dove giunsero i suoi sospetti?

Tutto cominciò il 30 agosto 1983, due mesi dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi, quando Andrea Ferraris, fidanzato di Natalina Orlandi-sorella di Emanuela-e attualmente suo marito, rivelò ai carabinieri delle attenzioni sessuali che Meneguzzi aveva indirizzato nei confronti di Natalina, all'epoca una ragazza di 21 anni, minacciando anche di farla licenziare dal Parlamento, dove la ragazza lavorava come segretaria, se avesse parlato della cosa in giro.

Quella rivelazione fu messa a verbale dai militari dell'Arma in una denuncia di cui riportiamo per questioni di spazio solo uno stralcio, perché il verbale è lungo due pagine ed è nella disponibilità della Procura di Roma.

LEGIONE CARABINIERI DI ROMA. REPARTO OPERATIVO. -3a Sezione- N. 0159977/2-20 “P” di prot. Roma, li 30.8.1983.-RAPPORTO GIUDIZIARIO: – circa gli ulteriori accertamenti svolti in relazione alla scomparsa di Emanuela ORLANDI. – ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI R O M A. Seguito rapporti giudiziari pari numero ed oggetto di questo Reparto. Si trasmette una relazione di servizio inerente dichiarazioni confidenziali rilasciate da Andrea FERRARIS, fidanzato della signorina Natalina ORLANDI, sorella maggiore di Emanuela, ad ufficiale di questo Reparto, circa un episodio avvenuto cinque anni orsono tra la Natalina stessa e lo zio Mario Meneguzzi”.

Dopo quella rivelazione, i carabinieri fornirono a Domenico Sica un rapporto dettagliato su Mario Meneguzzi, ritenendo opportuno “attenzionarlo” in merito alla sparizione della nipote. Il pm Domenico Sica che aveva sostituito la collega Margherita Gerunda che pure lei sospettava di Meneguzzi a causa del suo insistente pressing in Procura, tanto da tenerlo alla larga dalle indagini, decise prima di avere conferma delle molestie sessuali alla Segreteria di Stato Vaticano, ricevendone una risposta affermativa l'8 settembre 1983. Poi decise di far pedinare l'uomo da due auto civetta per controllare i suoi movimenti. Ora, poiché si ipotizza che i poliziotti addetti ai pedinamenti siano abili a non farsi notare, il fatto che Meneguzzi si accorse di essere seguito, vuol dire che dovette assumere un atteggiamento particolarmente sospettoso.

Comunque sia, il Meneguzzi, dopo essersi accorto di avere qualcuno alle costole, anziché rivolgersi alle autorità giudiziarie per sporgere denuncia, come prevede la legge, si rivolse a un amico, Giulio Gangi, un agente del Sisde, il quale lo avvisò di aver la polizia alla calcagna. “Se li rivedi prendi nota della targa della loro auto”, gli disse Gangi. E lo zio di Emanuela quando rivide i suoi pedinatori annotò la targa della loro auto e la comunicò a Gangi che lo avvisò di avere la polizia alle calcagna, finendo così per mandare all'aria le indagini del pm Sica.

In seguito, Gangi si pentì di questa cavolata commessa, come rivelò al giornalista Pino Nicotri: “Controllai e scoprii che si trattava di una targa fasulla, usata per le auto “coperte” della polizia. E feci la grande cazzata di dirlo a Meneguzzi. Ho così distrutto ogni possibilità di indagine seria su di lui. Ormai avvisato e in allarme, si sarà comportato di conseguenza”.

Non si sa in base a quali elementi istruttori Sica decise di far monitorare gli spostamenti di Meneguzzi, si solo che il pm non farà altre indagini sullo zio di Emanuela, non perché lo riteneva innocente. Al contrario: fu proprio quel suo atteggiamento guardingo che alimentarono ancora di più nel magistrato la convinzione che l'uomo avesse qualcosa da nascondere. Come rivelò il suo successore, il pm Ilario Martella, Sica era convinto che dietro la scomparsa di Emanuela ci fosse “una storia tra lo zio e la nipote". Storia che però non poteva più essere dimostrata dopo la sciagurata soffiata di Giulio Gangi.

Quando Pino Nicotri chiese a Domenico Sica per quale motivo avesse fatto pedinare Mario Meneguzzi, il pm lo fissò per qualche istante e poi rispose: “Passiamo a un'altra domanda, va”. Una riposta che valse più di mille parole su quelle che erano le convinzioni del magistrato.

Naturalmente, Sica nell'estate del 1983 convocò e interrogò anche Mario Meneguzzi. L'uomo dichiarò a verbale che il giorno della scomparsa di sua nipote era a Torano con sua moglie Lucia, sorella di Ercole, Anna Orlandi, altra sorella di Ercole, e della propria figlia Monica. Resta il fatto che, oltre ai suoi familiari, le cui testimonianze in mancanza di riscontri oggettivi non hanno valore in sede giudiziaria, nessun altro può confermare che quel giorno Mario Meneguzzi si trovasse davvero a Torano. Inoltre Torano non si si trova sulla Luna, ma si trova vicino Rieti, distante dista cento chilometri da Roma. Raggiungibile in un'ora di macchina.

Inoltre, che Domenico Sica non fosse affatto convinto dell'alibi di Mario Meneguzzi è testimoniato dalle rivelazioni del figlio Pietro che in una recente intervista a Quarto Grado ha detto che Ercole Orlandi la sera della scomparsa della figlia cercò per telefono Mario Meneguzzi nella sua casa di Roma intorno alla dieci. Al telefonò però rispose il figlio Pietro, il quale spiegò che suo padre era in vacanza a Torano. Resta il mistero, mai spiegato, del perché il papà di Emanuela contattò il cognato solo a mezzanotte. Forse perché alle dieci aveva chiamato a Torano senza trovare nessuno?

Nei verbali degli inquirenti non c'è nulla di certo per quanto riguarda la fascia oraria che va dalle sette di sera e mezzanotte, fascia oraria che purtroppo comprende la scomparsa di Emanuela Orlandi. Il magistrato Ilario Martella interrogò Meneguzzi il 31 ottobre 1985 e non approfondì dove fosse, con chi era e cosa stesse facendo Meneguzzi in quella fascia oraria. Fu una lacuna gravissima che nessun magistrato che si rispetti avrebbe commesso.

Così come fu clamoroso che l'identikit tracciato da due pubblici ufficiali che riferirono, nel 1985, di aver visto un uomo simile a Meneguzzi parlare con una ragazza simile a Emanuela la sera del 22 giugno 1983 sia rimasto nel cassetto per tutti questi anni senza che nessuno si preoccupasse di confrontare l'identikit con le persone che conoscevano Emanuela, perché erano tutti preoccupati a usare la scomparsa della ragazza per ragioni politiche.

Questo ormai riguarda il passato. Mario Meneguzzi nel frattempo è morto. Ma visto che Pietro Orlandi ha sempre chiesto che gli inquirenti indagassero a trecentosessanta gradi sulla scomparsa di sua sorella, forse sarà contento di sapere che i magistrati stanno cercando di vederci chiaro anche nel suo ambiente familiare. Sperando che questo sia un obiettivo anche della Commissione Bicamerale. In linea con il Rasoio di Occam: “Davanti a un problema complesso, cerca sempre la soluzione più ovvia”.