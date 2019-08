I prezzi al consumo a luglio 2019

Secondo le stime preliminari, l'inflazione ad agosto, al lordo dei tabacchi, aumento del +0,5% su base mensile.

Sia l’inflazione di fondo al netto degli energetici e degli alimentari freschi, sia quella al netto dei soli beni energetici accelerano, rispettivamente, dal +0,5% al +0,6% e dal +0,6% al +0,7%.

Il dato tendenziale indica un aumento dello 0,5% su base annua (in lieve accelerazione da +0,4% del mese precedente).

L’inflazione acquisita per il 2019 è del +0,9% per l’indice generale e del +0,9% per la componente di fondo.