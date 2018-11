Mike Candys: tour italiano assieme a Yaman Production e Tendence Trend

Il nuovo tour italiano del top dj svizzero Mike Candys è curato da Yaman Production (https://www.facebook.com/yamanproduction1/) l'agenzia creata da Giuseppe Credentino e Damiano Uberti Foppa, in collaborazione con Tendence Trend (www.tendencetrend.com). Per Yaman Production, una realtà appena nata dopo tanti anni di lavoro nel settore, è la prima collaborazione internazionale, con un artista che non ha certo bisogno di presentazioni.

Conosciuto in tutto il mondo per la sua maschera da Smile, imitatissima, e soprattutto per l'energia unica dei suoi dj set e della sue produzioni, Mike Candys è cresciuto a Zurigo. Già nel 2013 è entrato nella Top 100 di DJ Mag e da allora conquista a ripetizione diversi dischi d'oro e di platino. Ad esempio, "Insomnia" ha ottenuto un Platino, "If The World Would End" ha ottenuto due Gold e un Platino, mentre "One Night in Ibiza" ha raggiunto per ben tra volte il disco d'oro.

Il talento di Mike Candys come producer e remixer in studio è poi evidente da anni. Nel corso della sua carriera ha remixato brani per decine di superstar come Sean Paul, Snoop Dogg, Example, Lil Jon con LMFAO e Inna con FloRida.

Il suo remix di "Legacy" di Nicky Romero e Krewella ha dato il via ad un successo davvero livello globale, mentre la sua interpretazione di "Coco" di OT Genesis ha fatto saltare in aria le piste da ballo di mezzo mondo. Le sue produzioni più recenti c'è una nuova versione di "The Riddle" davvero energica.



Tra le sue "residenze" storiche, da segnalare sicuramente quelle allo Space ed al Privilege di Ibiza, e pure al Bootshaus di Colonia. Inoltre è uno dei dj simbolo del Sundance Festival in Svizzera e di XL Dubai.

Con il suo sound perfetto per saltare e far tardi con il sorriso è pronto a fare ballare i club italiani.

Mike Candys Booking in Italia: Yaman Production

www.facebook.com/yamanproduction1/

beppe@yamanproduction.com

https://www.mikecandys.com