Mercoledì 9 luglio dalle ore 19,30 nella nota tabaccheria di via San Pasquale sarà svelata una gemma per gli appassionati di sigari e non solo.

Un evento per celebrare la forza vincente ed elegante della città partenopea. Un padrone di casa d’eccezione, pronto a presentare al pubblico una vera meraviglia. Nello splendido salotto della tabaccheria Sisimbro, fondata nel 1959 da Franco Sisimbro nel centro elegante di Napoli (tra piazza Amedeo, via dei Mille e piazza San Pasquale), davanti a tanti tra appassionati e ospiti d’eccezione del mondo della cultura e del calcio, mercoledì 9 luglio dalle ore 19,30 sarà svelata a tutti una gemma preziosa per gli appassionati del sigaro: la Giara celebrativa per il quarto scudetto della storia del Napoli e i 2.500 anni dalla fondazione della città partenopea, magistralmente disegnata dall’autorevole architetto Francesco Scardaccione.

Una splendida e raffinata iniziativa di Sisimbro, che si ripete dopo la celebrazione del 2023, quando una giara fu dedicata al successo tricolore del Napoli di Spalletti e Kvaratskhelia. Dopo due anni, dunque, ecco una nuova e ammirabile creazione della celebre “Casa dell’Habano” napoletana, una delle tre in Italia (con Roma e Milano) e tra le uniche 150 al mondo (non possono esserne di più) a poter ostentare un titolo che arriva direttamente da Cuba e solo ai rivenditori di sigari di rinomata esperienza.

La Giara celebrativa per il quarto scudetto della storia del Napoli e i 2.500 anni dalla fondazione della città partenopea sarà disponibile in edizione limitata, solo 45 esemplari. «Molte delle quali sono state già vendute». Confessa Anita Sisimbro, che prosegue: «Sarà una giara del tutto nuova, nel suo stile pop art e in legno, contenente sigari “El Rey del Mundo - Choix Supreme”, tra i più rari cubani».

Un’iniziativa che ha visto la luce solo alla fine dell’ultima giornata dello scorso campionato: «Ebbene sì – spiega – perché se nel 2023 riuscimmo a programmare in anticipo, vista la vittoria dello scudetto con ampio margine, stavolta per scaramanzia abbiamo aspettato fino all’ultimo triplice fischio» rivela sorridente.

Una giara che esalterà Napoli in tutta la sua storia e bellezza, grazie alla maestria dell’architetto Francesco Scardaccione. «L’avevamo in mente – continua Anita Sisimbro – ma la cosa bella è stata che poco dopo la vittoria del titolo, in tanti hanno iniziato a prenotarla senza averla neanche vista». Adesso, dunque, su il sipario.

«Una giara che farà rivivere l’essenza vera di Napoli, da quella sotterranea a quella baciata dal sole, dal mare e protetta dal Vesuvio e dalla sirena Partenope». Appuntamento a mercoledì 9 luglio da Sisimbro (in via San Pasquale 74, a Napoli) per conoscere da vicino questa nuova e splendida gemma, per gli appassionati di sigari e non solo. Per partecipare all’evento sarà necessaria e gradita la prenotazione, effettuabile contattando telefonicamente il numero 081406983.