Stringato, anzi, stringatissimo il commento del Napoli alla decisione del giudice sportivo che ha decretato la sconfitta a tavolino ed un punto di penalizzazione in classifica per i partenopei:

«La SSCN da sempre rispetta le regole e la legge. Attende con fiducia l'esito dell’appello credendo fermamente nella Giustizia».

Quindi, il Napoli non si dà per vinto e seguirà l'iter dei ricorsi previsto dalla giustizia sportiva, partendo dalla Corte Sportiva d'Appello, che si potrà pronunciare entro un mese, senza escludere il terzo grado offerto dal Coni ed infine, il TAR come ultima spiaggia.

Sarà l'avvocato Grassani a supportare le ragioni del Napoli che dovrà cercare di scardinare le valutazioni del giudice sportivo cercando di far prevalere il peso della seconda comunicazione inviata alla società dalla ASL.