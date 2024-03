Nel suggestivo scenario di Messina, si è tenuto un corso di aggiornamento che ha catturato l’attenzione dei professionisti del settore: NUOVI ORIZZONTI TERAPEUTICI POSTURALSPINE® D’Amanti Method.

Questo evento, guidato dal noto prof. Carmelo D’Amanti, ideatore di Posturalspine, ha segnato una svolta nella cura della scoliosi.

Il corso, svoltosi il 2 e 3 marzo 2024, ha visto la partecipazione di un pubblico selezionato: ortopedici, fisiatri, fisioterapisti, chinesiologi e tecnici ortopedici provenienti da tutta la Sicilia. L’entusiasmo era palpabile mentre i partecipanti si immergevano nei nuovi orizzonti terapeutici offerti da PosturalSpine®.

La scoliosi spesso rappresenta una sfida lunga e difficile per pazienti e professionisti. Tuttavia, grazie a PosturalSpine®, ora abbiamo uno strumento terapeutico brevettato a Ragusa che promette di accelerare i miglioramenti e i risultati durano nel tempo.

PosturalSpine® ha già fatto registrare evidenze scientifiche significative. Il suo approccio innovativo alla cura della scoliosi ha catturato l’interesse di esperti e pazienti. Il prof. Carmelo D’Amanti, ideatore di questa rivoluzione, ha dichiarato: “Esistono tante strade per raggiungere una meta. Puoi percorrere le vecchie strade o intraprenderne nuove che portano ad altri orizzonti. A te la scelta per arrivare alla meta desiderata.”

Con NUOVI ORIZZONTI TERAPEUTICI POSTURALSPINE® D’Amanti Method, la cura della scoliosi non è più la stessa. Professionisti e pazienti possono guardare al futuro con ottimismo, sapendo che c’è un alleato affidabile nella lotta contro questa patologia.

Per ulteriori informazioni su PosturalSpine®, è possibile visitare il sito ufficiale.