I primi mesi del 2025 hanno visto consolidarsi il trend iniziato nella seconda metà dello scorso anno, dopo una prima parte segnata da una flessione delle compravendite, con segnali positivi per il mercato immobiliare del Piemonte. La ripresa in corso è sostenuta da un rinnovato interesse sia da parte degli acquirenti che degli investitori, come confermano le analisi del Real Estate DATA HUB – il market report semestrale realizzato dal Centro Studi di REMAX Italia, dall’Ufficio Studi di YARD REAAS e dall’Ufficio Studi di 24MAX.

TORINO: VALORI IN CRESCITA E RITORNO DELL'APPEAL INTERNAZIONALE

A guidare questa fase di rilancio è soprattutto Torino, dove il valore medio degli immobili ha raggiunto i 2.000 euro al metro quadro. Il capoluogo piemontese si distingue per un mercato residenziale in ripresa concreta, con una domanda alimentata dalla vivacità del comparto locazioni, trainato in particolare dalle esigenze turistiche e studentesche. Questo dinamismo contribuisce a rendere la città sempre più attrattiva anche per gli investitori internazionali. Lo conferma l’ingresso di Torino nella top ten europea delle città più attrattive per gli investimenti immobiliari, secondo la classifica “European Cities and Regions of the Future 2025” stilata dal Financial Times. Per la prima volta il capoluogo figura tra le grandi metropoli europee con la migliore strategia di attrazione investimenti. Un risultato che si affianca al sesto posto ottenuto dal Piemonte, tra le regioni europee con maggiore capacità di attrarre capitali esteri.



IL SEGMENTO RICETTIVO TRA NUOVI PROGETTI E TURISMO CULTURALE

Torino mostra segnali di grande vitalità in particolare nel comparto ricettivo. Il fitto calendario di eventi culturali e sportivi – dal Salone del Libro alle ATP Finals, passando per le celebrazioni del bicentenario del Museo Egizio – ha contribuito ad alimentare la domanda di locazioni brevi e spinto l’interesse per nuove strutture. In centro e in prossimità dei poli culturali, crescono le aperture di boutique hotel, B&B e affittacamere, mentre operatori internazionali del settore alberghiero programmano l’apertura di nuove strutture medio-alte. Nel Report Real Estate Data HUB si segnalano anche diversi progetti di riconversione e riqualificazione di immobili storici, in chiave sostenibile e innovativa.



TIPOLOGIE PREFERITE DA ACQUIRENTI E INVESTITORI

L’interesse degli acquirenti si concentra su immobili di dimensioni medio-grandi, con i trilocali che rappresentano il 33% delle compravendite in Piemonte, seguiti da bilocali (21%) e quadrilocali (18%). In crescita anche la domanda per immobili con 5 o più locali. Vivace il segmento degli appartamenti per studenti, dove la domanda supera ampiamente l’offerta: una condizione che apre opportunità di investimento interessanti per chi desidera acquistare immobili da mettere a reddito con contratti di locazione a lungo termine.

Sfoglia e scarica la versione integrale del Real Estate DATA HUB al seguente link:

https://rem.ax/RealEstateDataHub_11