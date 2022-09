Il doppio appuntamento elettorale del 25 settembre è ormai alle porte ed i partiti sono chiamati nello stesso giorno a rinnovare il Parlamento e a scegliere il nuovo Presidente della Regione Sicilia nonché i rappresentanti dell’Assemblea regionale.

Si tratta di una campagna elettorale anomala, in cui i social fanno la parte del leone: “Come Partito Democratico crediamo che il contatto con la gente rimanga il momento centrale dell’attività politica”: ha chiosato il Segretario cittadino Salvatore Gitto.

In tale ottica, Giovedì 8 settembre alle ore 19:00, nei locali della Tonnara Beach Club al Tono di Milazzo, il circolo PD mamertino presenterà alla stampa ed alla cittadinanza i candidati di Messina e provincia alla Camera, al Senato ed all’Assemblea Regionale.

Interverranno i candidati all’Assemblea regionale Giovanni Mastroeni, Nino Bartolotta, Francesco Capria, Valentina Chinnici, Calogero Leanza, Palmira Mancuso, Laura Puleo e Giuseppe Vitarelli. Per Camera e Senato Giacomo D’Arrigo, Laura Giuffrida, Antonella Russo, Felice Calabrò.

Sarà una grande occasione per conoscere i volti ed ascoltare le voci di chi si propone a rappresentare il territorio e mettere in pratica le proposte del Partito Democratico per la guida della Regione Sicilia e della Nazione. Sono invitati i rappresentanti della stampa e la cittadinanza.