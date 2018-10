Il 14 ottobre United DJ's for Children inaugura il Campo Sportivo Stefano Marano a Gualdo (Mc)

Domenica 14 ottobre 2018 United DJ's for Children inaugura il Campo Sportivo Stefano Marano a Gualdo (Mc). Dopo un lungo percorso e dopo ben tre edizioni del party benefico dedicate alla raccolta fondi, finalmente si inaugura un luogo di ritrovo davvero importante, con un partita amichevole dedicata a chi ha subito tanti disagi per il terremoto del 2016 e pure a Stefano Marano, giovane giornalista attivo soprattutto in ambito dance purtroppo scomparso recentemente.

Ecco come raccontano gli organizzatori ciò che accade il 14 ottobre.



«Domenica 14 Ottobre 2018 siamo felicissimi di annunciare l'inaugurazione del Campo Sportivo di Gualdo (Mc), paese completamente distrutto dal grave sisma dell'estate 2016.

Grazie alla segnalazione del Giornale di Brescia nello specifico Maddalena Damini e l'Ing. Marco Belardi, già attivi sul territorio nella ricostruzione di altre opere, abbiamo deciso di prenderci carico della ricostruzione del campo sportivo da calcio del paese cosi da riportare i giovani di quelle zone a rivivere il territorio attraverso lo sport.

Siamo riusciti a raggiungere questo incredibile obbiettivo grazie ai proventi dell'ingresso delle edizioni benefiche #UDJFORCHILDREN del 16 luglio 2017 al Coco Beach, di domenica 7 dicembre 2017 al Qi Clubbing e dello scorso 8 luglio sempre al Coco Beach.

Un grazie speciale inoltre va a Mast Gruppo che ha eseguito lavori.

In tantissimi ci avete supportato, vogliamo ringraziare tutti gli artisti che nelle 3 edizioni sono saliti in console, a tutti gli addetti ai lavori che giorno e notte hanno dato il massimo per rendere ogni evento speciale, ai locali che ci hanno ospitato, a tutti i giornalisti che ci hanno aiutato a diffondere il nostro messaggio di solidarietà, a tutti gli sponsor che ci hanno supportato con professionalità, a tutte le persone che anche senza partecipare hanno donato e soprattutto a tutti voi che ad ogni evento siete stati tantissimi!

Abbiamo deciso di dedicare il campo a una persona speciale che è venuta a mancare prematuramente pochi giorni fa. Una persona che della passione per musica ne ha fatto oltre che un lavoro una ragione di vita: STEFANO MARANO.

Dalle 15.30 presso il Campo sportivo di Gualdo (Mc) la nostra formazione di Star Dj affronterà la formazione del Gualdo per una partita amichevole per ringraziare tutti e ricordare Stefano.»

Powered by:

Alberto Gobbi Events - Virgo Music Mgmt - LIBRA

Thanks to:

Connect - Lemonade Partytrip - Pioneer DJ Italia - Il laccetto - Radio Studio Più - TG Teletutto - Radio Bresciasette - Giornale di Brescia - Lorenzo Tiezzi (ltc) - Glamnoise VJ - Coco Beach - Qi Clubbing

