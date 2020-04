Da circa due anni Samsung ha deciso di tornare con forza nella fascia media del mercato degli smartphone proponendo dei dispositivi interessanti. Quasi tutti questi smartphone si caratterizzano per un ottimo display AMOLED (punto di forza di Samsung).

Oggi in Italia arriva ufficialmente il Samsung Galaxy M31 che si caratterizza proprio per un ottimo display Super AMOLED, per comparto fotografico di ottimo livello e, soprattutto, per una grande batteria.

Il Samsung Galaxy M31 può essere lo smartphone perfetto per chi cerca un dispositivo dalla super autonomia, ma allo stesso tempo non vuole rinunciare ad un ottimo display per la visualizzazione di foto e video e neanche ad un buon comparto fotografico.



Caratteristiche del Samsung Galaxy M31

Display: Super AMOLED, 6.4″, Full HD+

CPU: Exynos 9611

GPU: Mali-G72

RAM: 6 GB

Memoria interna: 64GB (espandibile fino a 512GB)

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou/GALILEO

Fotocamera frontale: 32MP, f/2.0

Fotocamera posteriore: quadrupla (64MP, f/1.8 + 8MP, f/2.2, grandangolare + 5MP, f/2.2, profondità di campo + 5MP, f/2.4, sensore macro), flash LED

Batteria: 6000 mAh con ricarica rapida

Lettore di impronte digitali posteriore, Dolby Atmos, jack audio da 3.5 mm