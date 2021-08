E' un agosto pieno di musica e ritmo per la dj toscana Anela, che ormai su Instagram è seguita da quasi 100.000 persone (94.700 per la precisione) e che è in forte crescita con la sua techno e la sua tech house a livello internazionale. La sua musica, che si può ascoltare anche su YouTube e Mixcloud e non solo sui social o su Spotify, coinvolge ed è decisamente intensa.

Tra le altre, Anela è in stretto contatto con label di riferimento in ambito techno / tech house come Dolmarc, Mavic music, Airborne Black ed Orange Records. Presto sue nuove tracce usciranno su queste etichette, portando probabilmente la sua carriera ad un nuovo livello.

E non è tutto, anche in un'estate complicata per chi vive di musica ed energia, Anela riesce a regalare il suo sound. "Dopo tanta musica online, il mio set live in console, al B64, in provincia di Siracusa, è stato davvero emozionante", racconta Anela. "Tante persone sono arrivate da tutta la Sicilia e ho sentito forte il loro amore per la musica, lo stesso che ho anch'io".

Per questo, dopo il primo Summer Boat Party a Cala Medici (Castiglioncello), Anela sta organizzando un secondo appuntamento nella stessa location... che poi non è altro che il mare. "I boat party sono in realtà l'unico modo per potersi divertire con gli amici, in sicurezza, in questa strana estate", spiega la dj fiorentina. "A fine agosto proporremo un altro Summer Boat Party. Grazie all'esperienza del primo appuntamento, sono certa che il livello del divertimento di tutti migliorerà ancora". Oltre a tanta musica, anche tanti gadget a sorpresa in arrivo.



///

Antonella Anela AKA Anela è una dj producer italiana nata in Belgio. La sua carriera l'ha iniziata come modella, ma ad un certo punto della sua vita ha scoperto la techno, ed è stato amore a prima vista. In breve ha trasformato una semplice passione in una professione. Nella sua carriera ha pubblicato la musica con diverse etichette, tra cui AUTOTEKONE, IAMT Red label, Reloads Black, Gain Records, Eclipse Records e tante altre. E' poi diventata resident del Mind di Vinci (Firenze) e ha avuto l'onore di dividere il mixer con artisti internazionali del calibro di Luigi Madonna, Mattia Trani, Fatima Hajji, Roberto Capuano e tanti altri. Mentre pian piano il suo nome nella scena si fa sempre più spesso, Anela oggi è pronta a far scatenare i ritmi della techno nei top club europei.