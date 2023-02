Il nuovo singolo di ARMAA, il nome d'arte dietro cui si cela il dj producer italiano Manuel Arrabito, è "Stay". Come tutti i brani dell'artista, ha un sound decisamente innovativo e piacevole, che resta in testa fin dal primo ascolto. La label è la berlinese Up All Night e la cosa non stupisce, perché la qualità di suoni e arrangiamenti è decisamente internazionale. D'altra parte per ARMAA da tempo il palcoscenico è il mondo visto che ha pubblico musica su label prestigiose come Gemstone Records (una delle divisioni di Revealed, l'universo sonoro del top dj Hardwell).

"Stay" è Interpretata dalla voce intensa di okafuwa e mette insieme alla perfezione ritmo e melodia. Dopo un inizio dolce, degno di una vera propria ballad, il brano pian piano, mentre cresce e diventa perfetto anche per il dancefloor. Succede grazie ad un ritmo davvero coinvolgente e solare. "Stay" emoziona grazie ad un testo che parla d'amore... e può anche far anche alzare le mani al cielo durante un festival o un dj set.

Non c'è da stupirsi, infine, che la canzone faccia sognare. Il suo progetto musicale ARMAA Manuel Arrabito lo definisce un portale d'accesso ad un mondo futuritstico pieno di tecnologia, in cui regna sempre l'armonia. La musica di ARMAA non può che essere esattamente com'è davvero, qui nel nostro mondo: ricca di dolci melodie e vibe innovative.



ARMAA feat. okafuwa - "Stay"

upallnight.lnk.to/UAN187_Stay

ARMAA su Instagram

www.instagram.com/armaamusic