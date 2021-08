Perché i testimoni di Geova rifiutano le trasfusioni di sangue? I fedeli di questo movimento affermano che la Bibbia comanda di non assumere sangue, né per intero né nei suoi componenti principali, che si tratti di cibo o di trasfusioni. Per sostenere questa convinzione, citano alcuni versetti dell’Antico e del Nuovo Testamento. Uno di questi è riportato in Levitico, dove si dice che non si doveva mangiare sangue di un animale sacrificato.

Un comandamento che, secondo i testimoni di Geova, sarebbe confermato negli Atti degli Apostoli, dove si ordina di “astenersi dal sangue”. La proibizione si spinge al punto di negare anche la possibilità che venga trasfuso il proprio sangue. Il che vuol dire che, anche se un medico preleva del sangue dal corpo di un paziente e lo conserva per rimetterlo poi in caso di necessità, anche questo è vietato perché, stando ai testimoni di Geova, Dio ordinò che il sangue una volta uscito dal corpo dovesse essere versato per terra.

Bisogna anche precisare che i testimoni di Geova possono comunque accettare terapie senza sangue, con risultati che la Watch Tower definisce positivi. Il loro sito ufficiale è pieno di queste notizie. Va aggiunto pure che l'organizzazione lascia alla coscienza del singolo fedele la possibilità o meno di accettare una trasfusione. Ma nel caso che un testimone di Geova accetti l'emotrasfusione, il prezzo da pagare dopo sarà l'espulsione dal movimento, con tutti i problemi di natura familiare che ne consegue, come il caso di Grazia Di Nicola, una donna che per aver preso del sangue fu scomunicata ed è entrò in rotta di collisione con le figlie, fino alla rottura definitiva.

L’intransigenza dimostrata dai testimoni di Geova nel seguire alla lettera le Sacre Scritture è stata criticata molto dalla Chiesa Cattolica, che ha spesso trattato l'argomento dandone una interpretazione diversa. La rivista Famiglia Cristiana infatti scrive: “Da tempo si è capito che un’interpretazione letterale e fondamentalistica della Scrittura non è corretta perché non tiene conto del contesto storico in cui gli originali furono scritti e dell’enorme distanza temporale che da essi ci separa. Nei tre testi citati si parla di “astenersi” dal sangue (degli animali usati per i sacrifici), perché secondo la mentalità semitica il sangue è sede della vita, visto che, perdendolo, essa se ne va. Per i Testimoni di Geova introdurre del sangue estraneo nel proprio organismo equivale a quel “mangiare il sangue” proibito dal Levitico. Ma l’Antico Testamento, nel cristianesimo, va sempre collegato al Nuovo e con la morte di Gesù sono cadute molte prescrizioni antiche”.

In poche parole, dopo l'avvento di Gesù, le leggi ebraiche furono sostituite dalle leggi cristiane e di conseguenza anche il comandamento del Levitico decadde.

Per quanto riguarda il comando degli Atti degli Apostoli, relativo all'astenersi dal sangue, la Chiesa spiega che questo ordine riguardava l'astenersi dal commettere azioni che potessero portare un cristiano a macchiarsi del sangue altrui, come omicidi o ferimenti. Tenuto conto che la Bibbia parla spesso del sangue in senso figurato. Con quel comando, i cristiani del primo secolo vollero invitare a dimostrare massimo rispetto per la vita altrui. Basandoci su questa versione, l’emotrasfusione, anziché trasgredire il comandamento biblico di rispettare la vita altrui, sarebbe un modo per osservarlo.

Un sito cattolico ha infatti menzionato le parole di Gesù ai suoi discepoli: "Non c’è amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici". Quindi, se i testimoni di Geova dicono che nel sangue c'è la vita, allora donarlo rappresenta un atto di amore cristiano. Anche se, aldilà delle dispute dottrinali, rimane lo sgomento dei medici costretti ad assistere alla morte di un paziente per un precetto biblico che la Chiesa definisce anacronistico e mal intepretato.