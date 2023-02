Mitch B., che nella foto vediamo impegnato nel mix, torna a regalare nuova musica a tutti coloro che amano ritmo e melodia. Quando infatti questo artista è in console, c'è sempre un mix vincente di questi due elementi musicali. Succede senz'altro quando è in console. Ad esempio, eccolo al mixer del Tribeca Lounge giovedì 9 febbraio e poi i giovedì successivi per tutto il mese, ovvero anche il 15 ed il 22. Venerdì 17 febbraio è invece al mixer de La Vie En Rose di Imola. Insieme a Silver, Valeria Magnani al violino e Paolino alla voce.



E che succede poi il 17 febbraio? Esce un suo nuovo singolo. E' "This Time Baby", anche questa volta sull'importante label francese Jango Records. Come sempre o quasi, Mitch B. presenta il suo lavoro con troppa modestia. "E' una canzone scritta dal team Bell and James. Dopo stata lanciata dagli O'Jays, è diventata una disco hit nel 1979, quando fu ricantata da Jackie Moore", racconta. "Nel tempo sono state fatte tante reinterpretazioni del brano. Assieme a Martina Feeniks e Marcello Mazzoli, abbiamo voluto realizzare anche la nostra".



In realtà la nuova versione di "This Time Baby" è davvero piacevole. Come molti dei brani più belli di questo periodo, guarda allo stesso tempo al passato della disco ed al futuro del groove e della melodia. Rispetto ad altre produzioni dello stesso team di cui Mitch B. fa parte, la voce di Martina Feeniks è ancora più in piacevole evidenza.

Mitch B. x Marcello Mazzoli x Martina Feeniks - "This Time Baby"



https://www.youtube.com/watch?v=Os7_yHOHuzo