Apprendiamo dalle pagine social di Beppe Sala e Gianfranco Librandi, di un protocollo studiato sul modello utilizzato sulle navi da crociera, redatto dai virologi Bassetti e Locascio per la ripartenza delle discoteche, realizzato dalle associazioni SILB, CFC, ADJ e SILS e illustrato al Sindaco di Milano Beppe Sala dall'imprenditore Stefano Melis e dal manager Gianluigi Ottomeni.

Dopo Barcellona, Amsterdam e Londra, finalmente anche Milano è pronta alla ripartenza economica con un giusto approccio e linee guida ben precise, previste per l'evento test che dovrebbe svolgersi a fine maggio al Fabrique di Milano, con l'approvazione del Prefetto Renato Saccone. L'intrattenimento non puo' più aspettare, dato che il settore è ormai allo stremo.

I dati scientifici raccolti durante questo esperimento sociale saranno messi a disposizione degli organi sanitari e politici per una valutazione riguardante la sicurezza e per consentire alle varie attività di riaprire completamente senza più restrizioni e poter, quindi, riaccendere i riflettori sul mondo della musica. Milano deve e vuole riaprire, per un concetto di socializzazione consapevole e in totale sicurezza per tutti.