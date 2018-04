Investito da un treno nel salernitano: muore a soli 20 anni

Dopo ore di sala operatoria non ce l'ha fatta Giovanni Toriello il giovane che ieri sera è stato investito da un treno.

Erano circa le 19.00 quando un 20enne di Bellizzi nel salernitano, per cause in corso di accertamento è stato investito da un treno in transito lungo la tratta Battipaglia - Pontecagnano.

Il giovane soccorso dai sanitari del 118 è subito apparso in gravi condizioni.

Operato d' urgenza al Ruggi di Salerno, è deceduto qualche ora dopo per i gravi traumi riportati nell' impatto.

Sulla vicenda indagano gli agenti della Polfer intervenuti sul posto.