Due scrittori con un buon curriculum editoriale scelgono, quasi all'unisono, di pubblicare un romanzo online, un capitolo alla settimana.

Sono Francesco Consiglio, che nel 2015 ha pubblicato con Baldini e Castoldi "Le molecole affettuose del lecca lecca", e Veronica Tomassini, autrice Marsilio nel 2017 con "L'altro addio".

Una singolare coincidenza che unisce due scritture molto diverse: la Tomassini ha una prosa calda e appassionata; Consiglio è fuoco e fiamme, ha una scrittura tumultuosa, come il mare quando è incazzato e puoi solo guardarlo - e anche un po' guardartene.

Operazioni come queste testimoniano la profonda crisi del sistema editoriale italiano. Gli scrittori si sentono come animali in cattività e cercano disperatamente di fuggire dai loro recinti.

Auguriamo a entrambi un successo che aprirebbe la strada verso nuovi territori, un'editoria più libera.

Il romanzo di Francesco Consiglio, L'aspirante H. potete leggerlo a questo link: www.aspiranteh.it

Il romanzo di Veronica Tomassini, Forever, è disponibile qui: www.satisfiction.eu/veronica-tomassini-forever