Tutto pronto per il debutto ufficiale di Mister Talent of Italy, il concorso nazionale che celebra il talento e l’eleganza maschile, pronto a scoprire i nuovi volti dello spettacolo italiano. La prestigiosa selezione, dopo la presentazione alla stampa proprio dalla città dei fiori, in occasione del fermento del 75′ Festival della Canzone Italiana, sarà un evento esclusivo che di già promette spettacolo, glamour e tante sorprese.





Si parte da Napoli: location, orari e ospiti speciali

Il primo appuntamento con le registrazioni televisive dei casting ufficiali di Mister Talent of Italy si terrà a NAPOLI, sabato 15 e domenica 16 Marzo 2025 presso “ Starhotels Terminus” in Piazza Garibaldi, 91, a partire dalle ore 10:00. La manifestazione sarà impreziosita dalla presenza fissa di Kevin Dellino, direttore operativo del concorso, nonché volto noto dello spettacolo e del giornalismo, che guiderà i candidati attraverso questa emozionante esperienza.

Ma non sarà solo: nel corso del tour itinerante si alterneranno numerosi ospiti d’eccezione, tra cui personaggi del mondo dello spettacolo, talent scout e professionisti del settore, pronti a offrire consigli preziosi e a valutare con attenzione i partecipanti.





Un tour alla ricerca del talento: le prossime tappe

Dopo l’entusiasmante apertura sanremese, Mister Talent of Italy attraverserà l’Italia con una serie di selezioni che toccheranno le principali città del Paese. Ecco le date già confermate:

•Bari – 22 e 23 marzo

•Roma – 29 e 30 marzo

•Torino, Milano, Firenze, Pisa, Bologna, Ancona, Pescara, Reggio Calabria, Messina, Catania, Palermo – (date disponibili sul sito ufficiale)

L’obiettivo è quello di dare a tutti i candidati, indipendentemente dalla loro città di provenienza, l’opportunità di mostrare il proprio talento e la propria personalità, in una competizione che va ben oltre la semplice bellezza esteriore.



Cos’è Mister Talent of Italy?

Non è solo un concorso di bellezza: Mister Talent of Italy è un trampolino di lancio per giovani talenti, un’esperienza che unisce moda, spettacolo e personalità in un’unica competizione. Aperto a partecipanti residenti in Italia, il concorso offre ai concorrenti l’opportunità di entrare in contatto con addetti ai lavori del mondo dello spettacolo, della moda e della televisione.

Dopo i casting iniziali, i selezionati accederanno alle fasi successive:

Selezioni regionali per decretare i migliori rappresentanti di ogni area del Paese. Finale nazionale con 30 finalisti che si contenderanno il titolo di Mister Talent of Italy.



Una squadra di professionisti a supporto del concorso

Dietro le quinte di Mister Talent of Italy c’è una squadra di esperti e professionisti del settore:

GR SHOW, realtà consolidata nell’organizzazione di eventi. Gennaro Lillio, noto testimonial del concorso. Sante Cosentino, responsabile ufficio stampa. Dott. Rosario Porzio, esperto talent scout.



Come partecipare?

Per candidarsi ai casting, è necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile sul sito ufficiale:

www.mistertalentofitaly.it

L’entusiasmo è alle stelle: chi sarà il nuovo volto dello spettacolo italiano? Il viaggio è appena iniziato, e il prossimo Mister Talent of Italy potrebbe essere proprio uno dei candidati che saliranno sul palco nelle prossime settimane. L’occasione è ora, il talento è il vero protagonista!