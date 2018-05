Cristian Blanco ed il suo "Piccerè"

In radio la napoletanità del singolo del giovane cantante.

Forse non amano essere esplicitamente definiti neo melodici ma sicuramente fa loro piacere rappresentare un fenomeno underground. Una realtà parallela che trova grande riscontro a Napoli e in tutta la provincia con un grande espansione in tutto il Sud d’Italia. Un genere che fa nascere vere e proprie star che possono ancora contare molte copie di dischi venduti e molte esibizioni live. Il fenomeno affascina a tal punto che i dati ci dicono quanto ormai si è arrivati anche a scavalcare i confini del sud ottenendo una interessante espansione in tutto il territorio nazionale.

Cristian Blanco, siciliano di nascita, ma con la napoletanità nell’animo, si presenta al pubblico con un singolo dal titolo Piccerè Come da tradizione, un brano capace di trattare con stile uno dei temi principali dell’umanità, l’amore, e in modo particolare l’amore dei giovani . Un concetto forte ed appassionato , molto ben esposto da Blanco in un brano con le capacità di mettere in evidenza tutte le sfaccettature di questo sentimento. Un sound che trascina , da ascoltare ad alto volume e in qualsiasi ora della giornata, un brano che va guardato per quello che realmente è, una musica popolare autentica e non solo un fenomeno estetico, forse catalogabile in vera musica popolare italiana.

Cristian Blanco nasce a Niscemi (Cl) nel marzo del 99 ... Fin da piccolo ama già cantare che con il passare del tempo diventa una vera e propria passione con il vivo desiderio di diventare un cantante di professione.

Questo tipo di percorso musicale che ha deciso di intraprendere lo riempie di gioia e soddisfazione.

E non trascura di rendere ogni giorno grazie ai suoi genitori per il sostegno umano ed il supporto economico.

“Si lotta fino alla fine per il raggiungimento dei propri sogni”.

