Dopo il successo dell'appuntamento del 26 novembre '22, il party Eyes Wide Shot al Castello degli Angeli, DV Connection continua a proporre appuntamenti tutti da vivere anche prima del Capodanno che in programma al Ranch, ovvero La Rosa Bianca di Zanica (BG).



Mercoledì 7 dicembre ecco L'Età dell'Oro, un party remember all'Oro Nero di Nembro (BG). E' un appuntamento già molto atteso dedicato agli over 25_ alcuni party precedenti sono andati sold out e celebrano lo splendido periodo 2008 - 2014. E' un momento di festa per tutti coloro che hanno vissuto quel periodo, sia per chi come lo staff allora lavorava, sia per i tanti ospiti del locale. Clienti, camerieri, PR, baristi, dj, addetti ai lavori e clienti. Si ritroveranno tutti, per ballare e ascoltare musica insieme. Ancora una volta. E' un evento over 25 tutto da vivere.



Tra gli eventi curati dall'agenzia di Damiano Vassalli (ecco da dove derivano la D e la V), ecco i pool party Barbariccia Beach, proprio al Castello degli Angeli, oppure il festival Lifeworld al Life a Rovetta, oppure le Serate in vigna alla Tenuta Celinate a Senzorosciate (BG)... Ogni evento curato da DV Connection è pensato per far rilassare, coccolare e scatenare ospiti piuttosto esigenti.



info e prenotazioni 349-4410654