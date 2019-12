Continuano le voci relative all'interesse del gruppo Friedkin per la Roma e continua, quindi, la scalata del titolo giallorosso in borsa, sia in valore che in volume.

Giovedì le azioni della Roma hanno chiuso a 0,636 euro dalla quotazione di apertura di 0,546, non accadeva da aprile 2018, raggiungendo una capitalizzazione di circa 400 milioni di euro.

L'interesse per il titolo ha aumentato anche gli scambi, che oggi hanno raggiunto quota 6,2 milioni, rispetto alla media di 1,3 degli ultimi tre mesi.