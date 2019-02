Ben Dj, Back and Gucci (Shake it Up) e tanti dj set scatenati

Ben DJ continua a sorprendere con le sue produzioni. Il suo nuovo singolo si intitola "Back & Gucci (Shake It Up), esce su Ego Music Italy ed è una traccia dance groovy con delle trombe nel drop. Come se non bastasse, una profonda voce maschile, posta come loop nel ritornello non vi uscirà più dalla testa...

La crescita di Ben DJ come dj e produttore continua imperterrita e lo vede esibirsi in molti paesi in giro per il mondo come gli Emirati Arabi, Russia, Ibiza, Brasile Miami, Mykonos.

Nato in Tunisia e cresciuto in Italia, Ben Dj si è esibito in alcuni dei club più prestigiosi al mondo e a VIP party esclusivi. Il suo singolo "Me & Myself" ha raggiunto la posizione #4 su Billboard e nel 2010 il suo singolo "Smile" è arrivato in vetta a molte classifiche italiane ed europee. Recentemente i suoi singoli "Hold Tight" e "Thinking About You" hanno superato complessivamente 10 milioni di ascolti.

Nel frattempo, i dj set per Ben dj si susseguono:

Ogni lunedì, mercoledì e venerdì Ben Dj è in console al Bullona di Milano, ogni giovedì invece è al Canteen, sempre a Milano.

7/2 Private Party

9/2 Dinner Show @ Classico - Milano

10/2 Aero Gravity - Pero MI (dalle 18 alle 20)

16/2 Noir - Lissone (MB).

