Formula 1: a Le Castellet Hamilton è il più veloce anche nelle qualifiche, a lui la pole del GP di Francia 2019

Già è difficile seguire il Gran Premio di Francia a causa delle assurde strisce di colore blu che delineano il circuito Paul Ricard, poi se le premesse dicono che ancora una volta la gara sarà dominata dalla Mercedes, forse tra assistere alla corsa e passare un pomeriggio a fare altro, la seconda opzione, se non la più divertente è sicuramente la la più logica.

Come è facile intuire dalla premessa, le qualifiche a Le Castellet sono andate ad appannaggio della Mercedes di Hamilton con il tempo di 1:28.319 che, pertanto, partirà dalla pole con fianco il suo compagno di scuderia Bottas staccato di 3 decimi, più o meno gli stessi che vedono la prima Ferrari, quella di Leclerc, piazzarsi al terzo posto in griglia.

Invece, superiore al secondo il distacco del quarto classificato, Max Verstappen su Red Bull, che precede di poco le due ottime (almeno questa volta) McLaren motorizzate Renault di Norris e Sainz.

Solo settimo Vettel, con l'altra Ferrari, che in Q3 è riuscito solo a fare un giro buono, l'ultimo, per evitare di partire dalla quinta fila, anche se il risultato non è un granché.

Daniel Ricciardo su Renault, Pierre Gasly su Red Bull e Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo completano infine la lista dei migliori 10 tempi di queste qualifiche.

Da vedere domani se, almeno il Mistral, vento caratteristico del sud della Francia che immancabilmente spazza parte del circuito di Le Castellet, domani riuscirà a rallentare le Mercedes nella gara che prenderà il via alle 15:10.