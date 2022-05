Il Festival del Fundraising, il più importante momento di confronto, e formazione per il mondo del non profit e fundraising, è giunto alla sua XV edizione e sceglie Riccione come location, dove si svolgerà nei giorni 6, 7, e 8 giugno.

Quindici anni di Festival del Fundraising, oltre 7.000 presenze, 600 speaker, 300 volontari, più di 700 sessioni formative sempre rivoluzionarie, e d’ispirazione.

Una community viva, che si espande ogni anno, che ha voglia di incontrarsi e confrontarsi, ed essere pronta alle sfide e alle incertezze che il tempo di oggi ci pone.