Argenta (FE), 10 agosto 2025 – Sono iniziati i lavori del primo stralcio del progetto denominato “Espurghi”, promosso dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

L’intervento prevede la ricalibratura della rete di bonifica con l’obiettivo di recuperare la capacità di invaso e portata, fondamentali per garantire l’efficienza irrigua e la sicurezza idraulica di una vasta area agricola che si estende nel Mezzano e in prossimità di Comacchio e della costa.

L’iniziativa rappresenta un passo importante nel rafforzamento della tutela del territorio, migliorando la gestione delle acque e riducendo il rischio di allagamenti, soprattutto in contesti agricoli sensibili.

Il progetto si inserisce all’interno di un più ampio piano di interventi per la sicurezza idraulica nella zona, caratterizzata da una rete di canali e un terreno particolarmente vulnerabile alle variazioni del livello delle acque.