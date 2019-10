Aumentare la visibilità generare nuovi acquisti, assistenza clienti, un progetto reale che ha preso piede, con Invoga Magazine

Dalla Moda al Make-up, passando per l’arte e i viaggi, InVoga Magazine, l’editoriale online che oggi offre alle aziende, di ogni parte del mondo, una reale visibilità e generazione clienti, fatta solo di qualità.

Parola d’ordine è qualità, così si impone sul mercato InVoga Magazine, uno degli ultimi editoriali online, che ha stravolto il mercato della comunicazione digitale, offrendo ai tanti clienti, un servizio altamente qualitativo. Una redazione operativa sette giorni su sette, pronta a proporre agli utenti, contenuti qualitativi realizzati con peculiarità ed un linguaggio semplice ed intuitivo, capace di arrivare direttamente al cuore del lettore. Non il solito copia ed incolla di un Comunicato Stampa, ma la personalizzazione di un articolo che permette al lettore, di entrare in contatto con la blogger come fosse una chiacchierata al bar con amici.

InVoga Magazine è il punto di incontro per tutti, grazie alle rubriche presenti infatti ogni utente ha la possibilità di scegliere e valutare tutto ciò che viene proposto, a secondo del proprio budget di spesa.

Il progetto nasce per dare supporto al mercato del commercio online, sempre in costante crescita, ma con una nota dolente, la diffidenza! Oggi, con la proposta del Magazine, ogni azienda ha la possibilità di rafforzare la conoscenza del proprio brand online, aumentando il traffico che viene generato in acquisto, ma anche offline, permettendo così agli utenti, di poter prenotare e ritirare nei punti vendita.

Un’Ottima strategia messa in opera da molte aziende del settore Moda e Make-up, che permettono così, ai punti vendita di farsi conoscere e ai clienti di abbattere la diffidenza del commercio elettronico.

Il tutto avviene attraverso le storie aziendali raccontate da una redazione attenta e presente, per tutte le novità e le promozioni di tendenza, dalla Moda al make-up le proposte sono infinite. Non ci si ferma qui! La direzione che ha puntato molto in alto ha inserito all’interno due nuove rubriche, pronte ad accogliere un vasto pubblico, qualitativamente esigente, come le sezioni viaggi e arte.

Una rubrica ed un Portfoloio, entrambi con lo stesso obiettivo, aumentare la conoscenza online e generare vendite, cosa che avviene in modo perfetto, grazie a contenuti di qualità che giungono al targhet di interesse, attraverso tutti i canali digitali. Un’attività che ad oggi vanta molto successo, dagli acquisti per i viaggi alla scelta delle opere d’arte.

InVoga Magazine da Settembre 2019 ha un nuovo obiettivo, costruire una RETE di aziende pronte a rispondere alle richieste, dei sempre più esigenti utenti. Per il Make-up, la Moda ed i Viaggi, si è costruita una RETE, che permette all’utente di potersi rivolgere direttamente, per il capo, prodotto oppure viaggio proposto. A differenza di altre aziende, InVoga Magazine ha lavorato con molta attenzione alla realizzazione di un’attività dedicata, come quella della generazione del cliente. In Questo modo, l’azienda che investe per entrare in una rete commerciale, avrà un reale ritorno, grazie all’invio di un cliente profilato che ha realmente la necessità di acquistare.

Un successo dopo l’altro, che oggi porta il Magazine ad essere un punto di incontro reale, tra richiesta ed offerta, grazie soprattutto ad un’assistenza del cliente fuori dal comune, proposta da una redazione interna al Magazine in continuo contatto con i tanti utenti che ogni giorno effettuano acquisti online e non solo!

InVoga Magazine, un nuovo progetto di comunicazione e sales marketing!