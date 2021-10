Ospiti della prima puntata Giulia Lupetti, Massimiliano Morra, Raffaella DiCaprio e Rosario Porzio. Conduce Tommaso Barone



Domenica 24 Ottobre riparte SunrisePop, il talk show web di successo dedicato ad attualità, spettacolo, musica, cinema, televisione e fashion condotto da Tommaso Barone per la regia di Gino Brotto.

Giunto alla quarta stagione, SunrisePop è diventato un vero e proprio evento cult del web. Anche per questa edizione il coordinamento ospiti sarà a cura della press agent Patrizia Faiello, già writer della rubrica musica e spettacolo di DiTutto, mentre le media relations saranno a cura dell'Ufficio Stampa LTC - Lorenzo Tiezzi Comunicazione.

Il talk show verrà trasmesso in diretta streaming alle ore 18.00 sul web network DSI (formato dalle pagine Facebook SunrisePop, Ditutto Italia, LecceVideo, Inondazioni.it, Silver Music Radio, Music Records Italy, AllaDiscoteca, Mediterranea TV, Wd Editore, Radio Albatro e dal Canale Youtube DituttoMovie) e sui canali streaming dell'emittente televisiva Mediterranea Tv (mediterraneatv698.com, mediterraneatv.it)

Il lunedì, invece, l'emittente Mediterranea TV trasmetterà la replica della puntata alle ore 21.00 sia sul Digitale Terrestre (canali 698 per Puglia e 623 per la Basilicata), che in streaming(mediterraneatv.it e mediterraneatv698.com).

Nella prima puntata della nuova stagione, SunrisePop ospiterà quattro grandi personaggi del mondo della tv e del cinema: l'attore Massimiliano Morra, le attrice Giulia Lupetti e Raffaella DiCaprio e il noto talent scout Rosario Porzio.



# ZOOM OSPITI #



GIULIA LUPETTI Attrice, modella e regista italiana. La sua carriera attoriale è iniziata nel 2014, lavorando al fianco di Ben Stiller nel famoso film Zoolander 2. Inoltre ha preso parte a molti importanti spot tra i quali TIM mobile, SOCAP, e un ruolo in tv come attrice nel famoso reality show il "Grande Fratello". Negli ultimi tempi ha fatto parte del cast del film Top Gun: Maverick con Tom Cruise. Come modella ha sfilato per importanti brand come Gai Mattiolo, John Galliano, Roberto Cavalli.



MASSIMILIANO MORRA Attore e modello italiano. Ha partecipato a diverse fiction, come "Il peccato e la vergogna" - Parte seconda, "Rodolfo Valentino - La leggenda" con Gabriel Garko, "Furore - Il vento della speranza". Nel 2018 ottiene un ruolo in "Furore" ed è uno dei concorrenti di "Ballando con le stelle".



RAFFAELLA DìCAPRIO Modella e attrice. A dicembre 2019 è stata eletta come "l'attrice italiana più bella" da un pool di giornalisti a Puglia. E' stata la protagonista della fiction tv di Canale 5 "Furore 2" e di diversi film e cortometraggi. A gennaio 2020 Raffaella ha girato a Trani una campagna pubblicitaria come brand ambassador di Carla Sanchez. L'attrice campana è famosa anche per essere parente del celebre divo hollywoodiano Leonardo DiCaprio.



ROSARIO PORZIO Ex attore degli anni '80, Porzio era conosciuto con il nome d'arte di "Yari". Il suo film più famoso da protagonista è "Vacanze D'estate". Ora è un affermato farmacista specializzato in medicina naturale, ma che ha come hobby quello di scoprire "nuovi talenti" per lo spettacolo italiano.



Info e curiosità sulla puntata si possono trovare sulla pagina facebook SunrisePop Italia e sul portale DiTutto.it

https://www.ditutto.it/magazine/