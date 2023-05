Sabato 20 maggio 2023 il Bolgia, top club di Bergamo, celebra la prima alba dell'estate 2023 nel suo giardino estivo con un party memorabile. Sul palco, per l'inaugurazione di Bolgia Summer Garden, c'è una star del mixer come Sidney Charles. L'evento è After Hours | La prima Alba del Bolgia. Il party ha tutto ciò che serve per scatenarsi nel giardino all'aperto del top club sull'A4, fino alle 8 del mattino.



Sidney Charles, che ha origini sia portoghesi sia tedesche, ha cominciato a fare il dj quando aveva 15 anni. Completamente rapito dall'hip-hop, dal soul e dal funk, ha trovato la sua strada negli anni '80 e '90. Eclettico, imprevedibile in console come in studio, sta per pubblicare "Sonar Plexus EP" sulla prestigiosa label Cecille: 4 tracce raffinate, destinazione dancefloor, il giusto compromesso tra house e techno. Non solo questa ma anche altre etichette di peso pubblicano da anni i suoi dischi: VIVa, Kling Klong, SCI+TEC, Area Remote e Suara.



Il 7 giugno 2023, dopo il suo dj set al Bolgia Summer Garden di Bergamo il 20 maggio, approda al celeberrimo Amnesia di Ibiza, per il party Do Not Sleep.Il 20/5 nel giardino all'aperto Bolgia si alternano con Charles anche: Alex Loco, Andrea Colombo, Dario Sun b2b Donadely, Ferdi, Filippo Vavassori, Paloschi b2b Malatesta, Simon Ricci. In Indoor Room invece ecco la WeKnow Crew e dj come Edoardo Ferrari, Mikeall, JT, MTF Benson. Il Bolgia apre alle 23.30 e si balla fino alle 8 del mattino.



Il party che vede protagonista Sidney Charles al Bolgia di Bergamo il 20 maggio 2023 è solo l'ennesimo appuntamento all'insegna dell'eccellenza nel top club sull'A4. Tra gli altri, sul palco del Bolgia, si sono esibiti di recente top dj come Chris Liebing, Len Fake e molti altri artisti attivi in tutto il mondo, tra cui I HATE MODEL, 999999999 e KLANGKUENSTLER.



20/05 Sidney Charles x After Hours @ Bolgia Open Air - Bergamo

https://www.bolgia.it/sidneycharles-openair/



Bolgia

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino