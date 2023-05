Gli artisti ed i perfomer di Circo Nero Italia continuano il loro giro d'Italia, a ritmo di musica e show che regalano emozioni.



Lunedì 15 maggio sono allo Zoomark di Bologna, sabato 20 maggio al VillaPascià di Olbia. In questi due party mettono in scena il format Classic. Il 20 ed il 27 maggio invece sono al Bambubar, in Versilia, mentre domenica 21 ecco Luna Park al Flo di Firenze. Il weekend successivo è altrettanto scatenato. Il party Matador by Circo Nero Italia va in scena al Sottosuono di Tarquinia il 26 maggio, mentre sabato 27 ecco Circo Revolution al Supporter Beach di Chieti.

La loro arte, un mix di bellezza, meraviglia e riflessione, li rende straordinari. Ma chi sono questi performer? Ballerini, attori, effetti speciali, mangiafuoco e artisti di ogni genere, spettacolari e coinvolgenti. I loro show non si limitano alle feste, ma si allargano anche a eventi diurni e cene spettacolo. La loro abilità nell'unire arti circensi, con musica elettronica o altri sound, in eventi diurni e notturni, fanno di loro unici e sorprendenti. Non c'è contesto che possa tenere a freno la loro capacità di regalare emozioni con la loro eccezionale creatività. Le loro performance hanno conquistato il mondo e il loro stile è inimitabile. Circo Nero italia è senza dubbio uno degli artisti più spettacolari e sorprendenti presenti in Italia, e un nome che non si dimentica.



"Non metteremo mai in piedi spettacoli di semplice intrattenimento con qualche bella performance d'impatto a fare da cornice", racconta Duccio Cantini, che coordina la party crew. "E' e sarà sempre uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Cerchiamo sempre di alzare l'asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi... siano essi interiori, inferiori o superiori."





CIRCO NERO ITALIA

392 069 5432

www.circoneroitalia.it

[email protected]