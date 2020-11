Lo scopo di Twitter è quello di supportare lo scambio d'idee, per consentire alle persone di comunicare e condividere ciò di cui sono testimoni. Ma per alcuni utenti, like e retweet non sono essenziali, non è quello a cui mirano e spesso, anche per il timore che diventino virali, non inviano alcuni dei loro tweet, che rimangono nelle bozze!

Quindi, per dar modo a chi lo desideri di comumicare senza voler per forza diventare una star del social, Twitter ha deciso di lanciare l'opzione Fleet, il post che si cancella automaticamente dopo 24 ore, senza lasciare traccia, senza ricevere like, retweet o commenti.

In pratica, Fleet è la risposta di Twitter ai "messaggi effimeri" di WhatsApp.





That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.



We have a place for that now—Fleets!



Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH — Twitter (@Twitter) November 17, 2020



Con i contenuti che dopo 24 ore si cancellano automaticamente, il team di sviluppo di Twitter spera così di invogliare le persone a condividere maggiormente anche i pensieri più banali.

Questo tipo di contenuti non ha la possibilità di ricevere like, non può essere retwittato, ha una scadenza e le risposte possono essere effettuate solamente tramite messaggio privato con l'autore del Fleet.