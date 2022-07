Un motociclista perde la vita in un incidente a Porto Empedocle.

La vittima è un 66enne originario di Agrigento e residente in Belgio.

L'incidente che ha avuto esiti fatali si è verificato sulla stradale 115 «Sud Occidentale Sicula», nel territorio di Porto Empedocle.

La vittima è il 66enne Alfonso Macannnuco, originario di Agrigento e residente in Belgio, rientrato da poco in Italia per un periodo di ferie.