"I Believe", in italiano "Io credo". Una voce femminile grida il suo messaggio, mentre un ritmo incessante dà energia e mette voglia di muoversi a tempo, senza pensare ma appunto credendo, dandosi forza. Il 'messaggio' del nuovo singolo di VOODOO è tutto qui ed è probabilmente ciò di cui abbiamo bisogno in un momento non facile che stiamo vivendo, in tutto il mondo.



VOODOO - I Believe (Jackpot Records) è già disponibile sui portali musicali, tra cui Spotify:



https://open.spotify.com/album/3RSYsoEoxOdtiZEQRyWQxh...

Al centro della mission di VOODOO c'è infatti un semplice obiettivo: diffondere un stile tech-house e techno entusiasmante, pieno di energia a un pubblico globale. Il progetto discografico nasce in studio ma è già noto in Club e radio internazionali, grazie anche a innumerevoli bootleg e remix suonati da dj di fama mondiale. Il calendario di release è fitto, vere e proprie “dance-floors ammo”, tech-house e techno all'avanguardia per conquistare i clubber più esigenti. Le abilità di VOODOO on stage hanno assicurato DJset e showcase in tutto il mondo: Bangkok, Milano, Giacarta, Melbourne, Zagabria, Roma, Amburgo, Zrce, e Kotor sono solo alcune location che meritano di esser menzionate.



http://www.voodoomusicofficial.com

http://www.instagram.com/voodoomusicofficial

http://www.facebook.com/voodoomusicofficial

http://www.soundcloud.com/voodoomusicofficial

VOODOO - I Believe esce sull'italiana Jackpot Records



Jackpot Records nasce nel 2018 da un’idea dei DJs Davide Svezza (http://www.davidesvezza.com) e Sandro Bani (http://www.sandrobani.it/). L’obiettivo della Label è di unire il mondo della house music e del clubbing a 360°; portando idee innovative di DJs e producers di tutto il mondo sotto un’unica realtà. Jackpot Records, a new concept of house music; for club and more!



https://bit.ly/JackpotRecordsSPO

https://bit.ly/JackpotRecordsTRAXSOURCE

http://www.jackpot-records.com/

https://www.instagram.com/jackpotrecordsofficial/

https://www.facebook.com/jackpotrecordsofficial/