Jada Pinkett Smith ammette di aver tradito Will Smith. Lo ha rivelato, anche al marito, in diretta durante il suo programma web "Red Table Talk".

Jada Pinkett ha tradito Will Smith con un rapper, 21 anni più giovane di lei: "Quando eravamo in crisi ti ho tradito con August Alsina".

Jada Pinkett è sposata con Will Smith dal 1997 e dall'unione sono nati due figli. Qualche anno fa i due si erano allontanati, pur rimanendo in buoni rapporti. Successivamente, sono tornati insieme.

La coppia ha fatto questa rivelazione pubblica in seguito alle speculazioni che avevano iniziato a circolare sui media dopo un'intervista che August Alsina aveva rilasciato di recente a un programma radiofonico, The Breakfast Club, in cui aveva dichiarato di aver avuto una relazione con Jada Pinkett Smith e che Smith aveva dato a tale rapporto la sua "benedizione".

In realtà, la relazione, era iniziata solo dopo che Pinkett e Smith si erano momentaneamente separati.

"We were over" ha detto Jada Pinkett. "From there, as time went on, I got into a different kind of entanglement with August.""An entanglement? A relationship", ha detto Smith."I was in a lot of pain and I was very broken" ha replicato lei.