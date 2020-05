"Community Help", servizio lanciato da Facebook nel 2017 per far fronte ad emergenze tipo incendi e terremoti, è stato potenziato poco più di un mese fa a seguito della pandemia.

Lo strumento, che consente ai membri di una comunità di chiedere e offrire aiuto, si è arricchito per dar modo agli utenti di sostenere piccole imprese, organizzazioni no profit, banche del sangue, cercare lavoro...

Con l'ultimo aggiornamento consente adesso di effettuare donazioni a enti no profit, partecipare a raccolte fondi, trovare opportunità di lavoro...

La novità, non ancora disponibile in Italia, è stata rilasciata per il "Giving Tuesday", giornata della solidarietà che negli Stati uniti ricorre il martedì successivo al Giorno del ringraziamento, ma di cui quest'anno è stata indetta ieri, 5 maggio, una "edizione speciale" a causa del coronavirus.