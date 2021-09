Arriva da Ruffano provincia di Lecce il giovane artista che si lancia per le selezioni di Sanremo Giovani, iniziate da poco, aveva già presenziato nel 2021 a Marzo per Sanremo New Talent ottenendo grossi risultati.

Irrefrenabile, il cantante punta ad essere diverso dagli altri portando uno stile completamente nuovo. Numerose le visualizzazioni su YouTube portandolo a farsi conoscere in quasi tutto il mondo, le persone che lo conoscono lo chiamano Mist abbreviato dal nome d’arte Mistmenfly.

Speriamo nel suo intento a riuscire ad entrare nella rosa giovani.