Tutto parte da un’idea: un compositore e autore di canzoni estive scrive “Balla Balla Boom Boom Boom”, un brano esplosivo che profuma di sole e libertà. A interpretarlo è la voce brillante e grintosa della cantante sanremese Alessandra Mari, capace di dare anima e ritmo al pezzo. Una volta terminata la canzone, nasce il desiderio di realizzare un videoclip -spiega l’autore- ma ’è un piccolo dettaglio: zero budget. Niente paura! Proprio da questa sfida prende vita un’idea ancora più grande: unire arte visiva, danza e musica in un progetto collettivo, totalmente no-profit, in cui creatività e passione diventano la vera moneta di scambio. Nasce così REVOC – un collettivo artistico il cui nome, “cover” al contrario, rappresenta perfettamente lo spirito del gruppo: non reinterpretare, ma creare qualcosa di nuovo e originale.

A dare forma al video è il regista Luigi Scarpa, artista visivo del Cilento, con una visione energica e inclusiva. Le coreografie prendono vita grazie all’Accademia New Easy Dance di Albairate (MI), con la partecipazione degli allievi dell’accademia. Ma i veri protagonisti del videoclip sono due ballerini professionisti con una fortissima passione per il movimento:

Pietro Rogledi, di San Zenone al Po (Pavia), che ha iniziato la sua carriera artistica con le danze caraibiche in Emilia Romagna, portando nel suo stile una fusione unica di energia e libertà.

Sara Rivaletto, dalla provincia di Monza e Brianza, carismatica, elegante e piena di ritmo. Insieme, Sara e Pietro trascinano lo spettatore in una performance vivace e inclusiva, accompagnati da un corpo di ballo che rappresenta diverse etnie e culture, in un’onda di positività, leggerezza e contaminazione artistica.

Il risultato? Un video che non solo fa ballare, ma lancia un messaggio semplice e potente: l’arte non ha bisogno di soldi, solo di persone che credono nella bellezza di creare insieme. Cercate REVOC e la canzone "Balla Balla Boom Boom Boom" su YouTube, sui social e sugli store musicali e

preparatevi a ballare tutta l’estate!

Social:

https://www.instagram.com/revocmusica/

https://www.youtube.com/@revocmusica

https://www.tiktok.com/@revocmusica?lang=it-IT

Spotify

https://open.spotify.com/artist/3UePkDtWioGRADfbeOBPMb

https://open.spotify.com/intl-it/track/3fk3nI0w5fy1ADBH291ydP