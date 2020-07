Dopo aver dichiarato lo stato di emergenza a bordo, alle 2:30 del mattino del 4 luglio la Ocean Viking veniva informata dell'arrivo di una equipe medica con il tramite della Guardia Costiera italiana.

Poco prima dell'una di ieri, un medico e un mediatore culturale sono saliti sulla nave di soccorso norvegese, mentre era in acque internazionali al largo dell'Italia.

Dopo aver parlato con i sopravvissuti, il team medico italiano, senza fornire alcuna indicazione, ha lasciato la Ocean Viking ancora in stato di emergenza, in attesa di istruzioni per lo sbarco delle 180 persone a bordo da parte delle autorità marittime competenti.

Nelle ore successive si sono rincorse le notizie che davano per imminente lo sbarco dei naufraghi. Agli operatori della ong SOS Mediterranee non è però arrivata alcuna comunicazione al riguardo.

Oggi, comunque, è giunto a bordo della nave nuovo personale sanitario italiano che ha iniziato ad eseguire test Covid.