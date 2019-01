5 gennaio, Geo From Hell al Costez di Telgate… e tutti i party all'Hotel Costez di Cazzago (BS)

Il 5 gennaio 2019 all'Hotel Costez (Cazzago - BS) la formula è la stessa, anticrisi & perfetta per facilitare il divertimento, ovvero ingresso libero e consumazione facoltativa. Venerdì 4 al mixer c'è Steven Nicola, mentre alla voce c'è Mapez, che resta protagonista anche la sera dopo, quando invece in console c'è NZ Dj.

Il 5 gennaio 2019, invece, in console arriva anzi torna al grande #Costez di Telgate (BG) Geo from Hell (nella foto). Vincitore di Top Dj è dj, producer, remixer e sound designer per alcuni famosi brand fashion. DJ Mag lo ha definito "dancefloor destroyer". In Germania, Belgio, Olanda, e Francia Geo From Hell è già una star. Questo è in due righe Andrea Georgiou aka Geo From Hell, dj producer italiano di origini greche, una miscela esplosiva di electro e sintetizzatori analogici. Nel 2011 si è esibito al festival più famoso del mondo, il Tomorrowland, dove ha condiviso il Versuz Stage con Sharam, Joachim Garraud, John Dahlback e Hardwell. Nel 2012 fonda la sua etichetta discografica, la Hell Records.



Eventi Facebook con tutti i dettagli dei party #Costez e Hotel Costez (orari, prezzi etc)

www.facebook.com/CostezOfficial/events

#Costez, via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello / Telgate

Info 3480978529

Hotel Costez, via Bonfandina - Cazzago (BS) A4: Rovato

info 3335227902



Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono... o viceversa.